Kaza sonrası kaybolan kadın, arkadaşında bulundu - Son Dakika
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Kaza sonrası kaybolan kadın, arkadaşında bulundu

Kaza yapıp kaybolan kadın, 24 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu. Hastalığı yoktu.

11.03.2025 22:51
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Kaza yaptıktan sonra yakınlarına 'kanserim' diye mesaj atıp ortalıktan kayboldu, arkadaşının evinde uyurken bulundu

24 saat boyunca jandarma tarafından aranan kadın, kendisini ihbar eden arkadaşının evinde bulundu

Kadının önemli bir hastalığının olmadığı, kazanın ardından otostop yaparak kendisinde anahtarı olan arkadaşının evine giderek uyuduğu öğrenildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle kaza yapan kadın, jandarma ve trafik ekiplerinin tüm aramasına rağmen olay yerinde ve çevresinde bulunamadı. Sürücünün yakınlarına ulaşan Jandarma ekipleri, kadının yakınlarına 'meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini söylediğini' belirledi. Jandarma, Komando, JAK, İtfaiye, AFAD ekipleri ve arama köpekleri tarafından gece boyunca yapılan aramalarda kayıp kadın bulunamadı. Olaydan 1 gün sonra ise kadın sürücü, Sarılar Mahallesinde bir arkadaşının ihbarı üzerine arkadaşına ait evde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Manavgat- Akseki D-695 Karayolunda Manavgat Gençler Mahallesinde Akseki İstikametine bir otomobilin tek taraflı kaza yaptığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 07 JZ 035 plakalı aracı tek taraflı kaza yapmış halde bulurken, araç içerisinde araç sürücüsüne ait olduğu değerlendirilen içerisinde kimlik ve eşyalar bulunan çanta bulunurken, aracı kullanan kişi tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Araçta bulunan kimlikten kaza yapan Ela Ç'nin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri, araç sürücüsünün kendilerine meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini söylediğini beyan ettiğini, intihar etmiş olabileceğinin bildirilmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Komando, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, AFAD ekipleri ve Jandarma Arama köpekleri sevk edildi. Ekipler tarafından gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

Olayın üzerinden tam 24 saat geçtikten sonra Sarılar Mahallesinde ikamet etmekte olan bir vatandaşın, kaza yapan Ela Ç'nin arkadaşı olduğunu, Sarılar'da kendisine ait evde olduğunu bildirmesi üzerine verilen adrese giden ekipler Ela Ç'yi alarak Merkez Jandarma Karakoluna getirdi.

Ela Ç'nin yakınlarına söylediği gibi önemli bir hastalığının olmadığı, kazanın ardından otostop yaparak Manavgat'a geldiği, kendisinde anahtarı olan Sarılar Mahallesindeki arkadaşının evine giderek uyuduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Olay, Kaza, Son Dakika

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