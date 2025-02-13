Kazablanka'da Hat Sanatı Sergisi - Son Dakika
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Kazablanka'da Hat Sanatı Sergisi

Albayrak Grup, Fas'ta 'Selam' temalı hat sanatı sergisi açtı; kültürel işbirliği çarpıcı.

13.02.2025 23:46
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Albayrak Grup, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Fas'ın Kazablanka şehrinde hat sanatı sergisi açtı.

Fas II. Hasan Camii Kurumu işbirliğinde Albayrak koleksiyonunun eşsiz eserlerinden oluşan sergi "Selam" teması ile düzenlendi.

Albayrak Grup, geleneksel olarak düzenlenen hat sanatı eserleri sergilemesinde 11. yıla girerken 2025 yılının ilk yurt dışı sergisini Kazablanka'da açmış oldu.

Serginin açılış törenine Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi M. İlker Kılıç, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, II. Hasan Camii Kurumu Genel Başkanı Majid Kaissar el-Ghaib, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Albayrak Grup yöneticileri, Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları ve Faslı sanatseverler katıldı. Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Büyükelçi Kılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hat sanatı, yüzyıllar boyunca estetik ve maneviyatın bir araya geldiği, sabır ve ustalık gerektiren bir sanat dalı olmuştur." dedi.

Kılıç, serginin teması olan "selam" ile ilgili olarak da "Dünya çapında artan ihtiyacımız barışın, dostluğun ve saygının ifadesidir." dedi

Hat sanatı sergisinin Türkiye'nin kültürel mirasının inceliklerini Fas halkıyla paylaşma ve sanat yoluyla halklar arasında köprü kurma fırsatı olduğunu dile getiren Büyükelçi Kılıç, Albayrak Gruba, II. Hasan Camii Müessesesine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Hat sanatı sergisine ev sahipliği yapan II. Hasan Camii Müessesi Genel Başkanı Ghaib ise yaptığı konuşmada, Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilere katkı sunmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimleri yapıldı. Daha sonra Büyükelçi Kılıç ve protokol temsili olarak açılış kurdelesini kesti. Büyükelçi Kılıç ve beraberindekiler Hattat İbrahim Şengül rehberliğinde sergi alanını gezdi.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Albayrak Grup geleneksel hat sergimizin bugünkü durağı Fas Kazablanka II. Hasan Camii. Böyle bir mekanda hat sanatı eserlerimizi sergilemek bizim için gurur verici. Bu yıl hat sergilerimizin 11. yılı. İnşallah nice yıllar hat sanatına katkı vermeye devam edeceğiz. Sanatseverlerle hat sergimizi buluşturmaya devam edeceğiz. Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde 3 milyonu geçti ziyaretçi sayımız. İnşallah bundan sonra da hat sergimizi dünyanın her noktasına taşımak için gayret göstereceğiz. İnanıyorum ki bu sergi ülkelerimiz arasında hem Türkiye hem Fas arasındaki kültür bağlarını güçlendirecek. Kültür-sanat alanında muhabbetimizi arttıracak ve kardeş ülke Fas ile olan ilişkilerimizi, ticaretimizi, muhabbetimizi kültür sanat alanında da büyüterek, birlikte daha yukarılara taşıyacaktır."

Albayrak Grup özel koleksiyonundan eserlerin yer aldığı "Selam" temalı sergi, 21 Şubat'a kadar Kazablanka şehrindeki ünlü II. Hasan Camii Galeri Salonunda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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