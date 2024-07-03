Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, BM Genel Sekreteri Guterres'i ağırladı

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Astana'da bulunan BM Genel Sekreteri Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da ağırladı.

Tokayev, Guterres'in ziyaretinin Kazakistan ile BM arasındaki işbirliğini güçlendirme açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın ve şahsen, mevcut zor koşullarda BM'nin faaliyetlerini tam olarak desteklediğini kaydetti.

Guterres de Kazakistan'ın barış için tutarlı bir mücadelenin parlak bir örneğini teşkil ettiğini belirterek, "Kazakistan, her zaman 'köprü kurucusu' olarak bir barış elçisi, çok zor koşullarda dahil olmak üzere birleşmenin aracısı olmuştur. Astana, Suriye'deki Astana Süreci de dahil olmak üzere birçok barışı koruma girişiminin merkezidir." dedi.

Kazakistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığını başarılı olarak değerlendirdiğini kaydeden Guterres, Orta Asya'daki ekonomik entegrasyonu takdir ettiklerini söyledi.