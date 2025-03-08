Kazakistan'dan Suriye Çağrısı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, Suriye halkının çıkarlarını dikkate alarak Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için aktif adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Nurtleu, Cidde'de Suriye ve Filistin'deki durumla ilgili düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Nurtleu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Astana süreci çerçevesinde müzakereler için bir platform sağlayarak Suriye krizine en başından beri yakın ilgi gösterdiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, Suriye halkının çıkarlarını dikkate alarak Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için aktif adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nurtleu, Kazakistan'ın Filistin konusundaki tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları temelinde bir Filistin devleti kurulması yönünde olduğunu kaydetti.