Kazakistan ve Çin Arasında 24 Belge İmzalandı - Son Dakika
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Kazakistan ve Çin Arasında 24 Belge İmzalandı

Kazakistan ve Çin Arasında 24 Belge İmzalandı
16.06.2025 21:34
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Kazakistan ve Çin, enerji, tarım ve teknoloji gibi alanlarda 24 işbirliği belgesine imza attı.

Kazakistan ve Çin arasında çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan 24 hükümetler arası belgeye imza atıldı.???????

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2. Çin- Orta Asya Zirvesi kapsamında Astana'ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle ağırladı.

Tokayev, Şi ile görüşmesinde Çin'i Kazakistan'ın sadece iyi bir komşusu değil aynı zamanda yakın dostu ve güvenilir ortağı olarak değerlendirdi.

İkili ilişkiler tarihinde hiçbir zaman çatışmaların veya engellerin söz konusu olmadığına işaret eden Tokayev, "Çin halkı, Kazak halkına hiçbir zaman zarar vermemiştir." diye konuştu.

Tokayev, Çin'in Kazakistan'ın egemenliğine verdiği sürekli desteği takdir ettiklerini belirterek "Çin, Kazakistan ile işbirliğinde hiçbir zaman siyasi koşulları öne sürmemiştir." ifadesini kullandı.

Çin'in Kazakistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Tokayev, geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 44 milyar dolara ulaşarak rekor kaydettiğini aktardı.

Tokayev, ayrıca Kazakistan'da en az 2 veya 3 nükleer enerji santrali inşa etme kararı aldıklarını ve inşa projesinde Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi'ni (CNNC) güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi de Kazakistan'ın başarılarından içtenlikle mutlu olduklarını söyleyerek, "Son yıllarda ortak çabalarımız sayesinde Çin ile Kazakistan arasındaki kader ortaklığı sürekli olarak yeni içeriklerle zenginleştiriliyor." diye konuştu.

Şi, ortak hayata geçirdikleri sosyal açıdan önemli birçok projeyle iki halka da somut fayda sağladıklarını kaydederek "Çin ile Kazakistan arasındaki dostluğun istikrarlı bir şekilde güçlendirilmesi, ikili ilişkilerin bölgenin ve dünyanın kalkınmasına daha da büyük katkı sağlaması amacıyla çok yönlü işbirliğimizi el ele ilerletmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Tokayev ve Şi görüşmesinin ardından iki ülke hükümetleri arasında 24 belge imzalandı.

Kazak ve Çin heyetleri arasında özellikle enerji, havacılık, dijitalleşme, gümrük düzenlemeleri, tarım, e-ticaret, turizm, tıp, medya, bilim ve bölgelerarası ilişkiler alanlarında işbirliğini kapsayan belgelerin teatisi yapıldı.

Bunun yanı sıra Astana'da düzenlenen Orta Asya-Çin Sanayi ve Yatırım İşbirliği 2. Forumu çerçevesinde ise Kazakistan hükümeti ile Çin şirketleri arasında toplam değeri 24 milyar doları aşan 58 ticari belgeye imza atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan ve Çin Arasında 24 Belge İmzalandı - Son Dakika

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