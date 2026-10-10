KBB hekimleri Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda güncel yaklaşımları ele aldı - Son Dakika
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KBB hekimleri Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda güncel yaklaşımları ele aldı

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KBB hekimleri Tekirdağ\'da düzenlenen toplantıda güncel yaklaşımları ele aldı
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KBB hekimleri toplantısı, Türk ve Doğu Trakya KBB dernekleri ile Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi iş birliğinde Tekirdağ'da yapıldı. Toplantıda güncel yaklaşımlar anlatıldı; Türk KBB Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, İstanbul'da 7 bin 300 katılımlı AIFOS kongresi düzenlediklerini söyledi.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Doğu Trakya Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde Kulak Burun Boğaz Hekimleri Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdür Vekili Enes Güler, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ile dernek üyeleri katıldı.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, konuşmasında, İstanbul'da 7 bin 300 katılımla dünyanın en büyük kongrelerinden biri olan AIFOS kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek yöresel dernekleri her şekilde desteklediklerini vurguladı.

Geçmiş yıllara kıyasla tıp alanında ve periferdeki imkanların geliştiğine dikkat çeken Turgut, ulusal dernek olarak aile hekimleri ve acil tıp hekimleriyle iş birliği içinde çalışarak eğitimlere katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Toplantıda, katılımcılara kulak, burun, boğaz, baş ve boyun hastalıklarında güncel yaklaşımlar ile deneyimler anlatıldı.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiSuat TurgutİstanbulTekirdağEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

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