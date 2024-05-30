KBÜ Rektörü Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı\'na katıldı

Güncel

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Farabi IX. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde geçekleşen etkinlikte açılan stantları gezen Rektör Kırışık, projeleri inceleyerek bilgi aldı.

Yüksekokul öğrencilerinden yıl sonu sergisi

KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yıl sonu sergisi düzenledi.

Çocuk Gelişimi, Geleneksel El Sanatları, İç Mekan Tasarımı ve Mimari Restorasyon ve Moda Tasarımı Programı öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Rektör Kırışık'tan Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine ziyaret

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler kapsamında Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'ni gezdi.

Ziyarette, fakültenin mevcut durumu, akademik faaliyetler ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.