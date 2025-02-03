KDC'deki Goma İşgali: Egemenlik İhlali - Son Dakika
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KDC'deki Goma İşgali: Egemenlik İhlali

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Goma'nın isyancı M23 ve Ruanda'nın işgaliyi kınadı.

03.02.2025 16:48
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ve Ruanda Savunma Gücü (RDF) tarafından işgal edilmesinin "KDC'nin egemenliğinin ihlali" olduğunu belirtti.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, geçen hafta Kenya, Ruanda, Güney Afrika ve KDC'den ortaklarla yaptığı görüşmede insani erişimin ve Afrika liderliğindeki barış süreçlerine katılımın önemini vurguladığını aktardı.

Bakan Lammy, Goma'nın isyancı grup M23 ve Ruanda ordusu RDF tarafından işgal edilmesinin, KDC'nin "egemenliğinin kabul edilemez ihlali" olduğunu vurgulayarak, "Askeri çözüm söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su hattını kullanılamaz hale getirdi, ardından Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'deki Goma İşgali: Egemenlik İhlali - Son Dakika

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