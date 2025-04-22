KDK'dan Çocukların Taleplerine Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KDK'dan Çocukların Taleplerine Cevap

KDK, çocukların eğitim ve güvenlik taleplerini ilgili kurumlarla görüşerek çözüme kavuşturdu.

22.04.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çocukların "kütüphanedeki içme suyu sorununun giderilmesi", "tadilat nedeniyle kullanıma kapatılan okul bahçesinin açılması" ve "okul önüne trafik ışığı ve uyarı levhası konulması" gibi taleplerini, ilgili kurumlarla görüşerek çözüme kavuşturdu.

KDK'nin çocuklar için oluşturduğu "www.kdkcocuk.gov.tr" internet adresine bugüne kadar 4 bine yakın başvuru yapıldı.

Çocukların, veli ya da vasilerinin onayına ihtiyaç duymadan doğrudan başvurabildiği internet adresine gelen talepler arasında "okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi", "mahalleye park yapılması", "oyun alanlarının onarılması", "sokak hayvanlarına karşı önlem alınması" ve "okul yolunda trafik düzenlemeleri yapılması" ön plana çıktı.

Kütüphaneye arıtma sistemi kuruldu

Mahallesindeki kütüphanede bulunan su sebilinin uzun süredir boş olması nedeniyle mağduriyet yaşayan bir çocuk, çözümü KDK'de aradı.

Su ihtiyacını karşılamak için kütüphaneye uzak mesafedeki büfeye yürümek zorunda kaldıklarını anlatan çocuk, içme suyu ihtiyacının giderilmesini talep etti.

İlgili belediyeyle iletişime geçen KDK, kesintisiz su temini için kütüphaneye arıtma sistemi kurulmasını sağladı.

Başka bir çocuk da eğitim gördüğü okuldaki duvarın uzun süredir onarılmaması nedeniyle teneffüslerde bahçeyi kullanamadıklarını bildirdi.

Ombudsmanın ilgili kurumlarla iletişime geçmesi üzerine duvar onarılarak, bahçe çocukların kullanımına açıldı.

Okul önüne trafik düzenlemesi

Bir başka başvuruda ise 5. sınıfa başlayan öğrenci, yabancı dil ağırlıklı sınıfa kayıt hakkı elde etmesine rağmen, kontenjan sınırlaması nedeniyle yapılan kura sonucunda bu sınıfa yerleşemediğini aktardı.

Bunun üzerine harekete geçen KDK'nin girişimiyle, öğrencinin, kazandığı ortaokuldaki yabancı dil ağırlıklı sınıfa kaydı yapıldı.

Okulunun önünden hızla seyreden araçlar nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirten çocuğun, okul önüne trafik ışığı ve uyarı levhası konulması talebi de ombudsmanın devreye girmesiyle çözüme kavuşturuldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Yönetim, trafik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Bahçe, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDK'dan Çocukların Taleplerine Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
02:14 Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
00:56 Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
00:54 Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
00:00 Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 17:07:34. #7.13#
SON DAKİKA: KDK'dan Çocukların Taleplerine Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement