Keban'da AK Parti İstişare Toplantısı

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AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Keleş, İlçe Başkanı Öner Tunç ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Partililerin taleplerini dinleyen Keleş, taleplerin çözümü üzerinde durduklarını belirtti.

Keleş, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla azim ve kararlılıkla çalışan teşkilatımıza samimi muhabbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Keleş ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.