Elazığ'ın Keban ilçesinde "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara eğitim veriliyor.
Keban Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Keban Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda eğitim programı düzenlendi.
Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara öğretmenler tarafından eğitim verildi.
Son Dakika › Güncel › Keban'da İş Gücü Uyum Eğitimi - Son Dakika
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