Keban\'da Stabilize Yol Çalışmaları

Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapılıyor.

AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Keban Özel İdare Müdürü Cuma Polat ve beraberindekiler Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre stabilize edilen yolda inceleme yaptı.

Köy muhtarı Hadi Fırat, yolların stabilize hale getirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.