Keban'da Stabilize Yol Çalışması

Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapıldı.
Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre yol İl Özel İdaresi ekipleri tarafından stabilize edildi.
Köy muhtarı Hadi Fırat yolların stabilize hale getirilmesine katkı sunan İl Özel İdaresine, Kaymakamlığına, İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti.
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