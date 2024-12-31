Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "akran zorbalığı" semineri gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Konferans Salonunda, lisenin rehber öğretmeni Ayşenur Yıldırım ve elektrik elektronik teknolojisi alan şefi Solunay Duran tarafından "2204-A TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi" kapsamında "akran zorbalığı" konulu seminer verildi.
Seminere, Okul Müdürü Hasan Karagöz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban Lisesi'nde Akran Zorbalığı Semineri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?