Kebapçı Midibüsle Şehir Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kebapçı Midibüsle Şehir Turu

Kebapçı Midibüsle Şehir Turu

Osmaniye'de midibüsünü kebapçıya dönüştüren Ömer Furkan Kara, müşterilerine yemekle şehir turu attırıyor.

25.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde midibüsü kebapçı dükkanına çeviren Ömer Furkan Kara, yemeklerini hazırladığı müşterilerini, talep etmeleri halinde aracıyla şehirde gezdiriyor.

Geçen yıl askerden dönen 23 yaşındaki Kara, kebapçılık yapmak için istediği gibi iş yeri bulamayınca ilanda gördüğü midibüsü satın aldı.

İçine mangal, masa, sandalye ve buzdolabı yerleştirdiği midibüsünü kebapçı dükkanına dönüştüren Kara, haftanın 6 günü aracını Refik Cesur Bulvarı'na park ederek müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Kara, talep edilmesi halinde kebapları hazırlayıp masalara servis yaptıktan sonra midibüsün direksiyonuna geçerek müşterilerine ilçe turu attırıyor.

Deprem döneminde işine ara verdi, afetzedelere ücretsiz yemek dağıttı

Kara, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Bir süre sonra midibüsüyle depremden etkilenen illeri tek tek gezerek insanlara ücretsiz yemek dağıttığını anlatan Kara, "Kimseden ücret talep etmeden Kahramanmaraş, Nurdağı, İşler, Türkoğlu, Beyoğlu, Şekerova ve Osmaniye'de yemek dağıttık. Sonra geri işimize döndük. Arkadaşlarımız ve esnaf dostlarımızın sayesinde bugüne kadar geldik." dedi.

Kara, müşterilere şehir turu attırmanın çekilen bir video sonrası ortaya çıktığını dile getirerek, "Normalde ben gezerek servis yapmıyordum. Arkadaşlarım geldiler ve kebap yerken beni ikna ederek ilçede tur atmamızı istediler. Normalde bu tür şeyler yapmam ama arkadaşları kıramadım. Geç bir saatti ve trafik yoktu. Video çekildiğinden de haberim yoktu. Sonradan öğrendim ve videoyu paylaştık. Bir anda videoyu herkes gördü. Böyle bir şeyi daha önce kimse yapmadığı için video yayıldı." diye konuştu.

İnsanların ilçe turu atarak yemek yeme fikrini çok sevdiğini ve kendisinden bu hizmeti müşterilerinin talep ettiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti devam ettirmeyi düşünüyorum ama erken saatlerde değil, trafiğin sakin olduğu saatlerde. Sonuçta aracımızda ateş yanıyor. Normalde ocakta yemek yaparak gezdirmeyi daha çok isterim ama yasak olduğu için gezdiremiyorum. Yemeği yapıp ondan sonra trafiğe çıkabiliyorum. Bu hizmet insanların çok hoşuna gitti. Bu durumumuzdan şikayetçi olan arkadaşlar da var, trafiği tehlikeye atıyorsunuz diye ama yine de 'güzel oldu' diyenler daha fazla. Baştan araçla gezerken insanlar çok garipsiyordu. Akdeniz Bölgesi'nde böyle bir hizmet hiç görülmedi. Aracı görünce el sallayanlar oluyor. Tepkiler çok iyi. İnşallah başka yerlerde de bu hizmetin devamı gelir."

Müşterilerden Hamza Çoban, "Bir yandan yerken bir yandan gezmek benim hep hayalimdi. Kebabımızı yerken manzaraya bakıyoruz, insanlara bakıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Daha güzel bir ambiyans oluyor. Ömer ustaya teşekkür ederiz." dedi.

Mehmet Furkan Öge de daha önce hiç karşılaşmadığı bir hizmeti alabilmekten mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, osmaniye, Güncel, Deprem, Düziçi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kebapçı Midibüsle Şehir Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Erdoğan, SGK’ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
12:14 Merakla beklenen konuşması başladı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
17:49 Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
17:21 Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
17:14 Galatasaray Muslera’nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
17:11 Okan Buruk’un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor
17:10 ’Yakışıklı Güvenlik’i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
17:10 Özgür Özel’den Emine Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
16:58 Fenerbahçe Talisca’dan sonra Firmino’yu da bitiriyor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 13:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kebapçı Midibüsle Şehir Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.