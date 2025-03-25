Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika
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Keçi Yavrusuna Bebek Gibi Bakıyor

Muharrem Altınbaş, eve aldığı keçi yavrusuna biberonla bakıyor, o artık ailenin maskotu oldu.

25.03.2025 13:56
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Eve aldığı keçi yavrusuna bebek gibi bakıyor

- Oğlak evin maskotu oldu

- Muharrem Altınbaş: "Altında bebek bezi var, biz de elimizde biberonla besliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de evine aldığı keçi yavrusuna bebek gibi bakan Muharrem Altınbaş, yavruyu biberonla besliyor.

Tepebaşı ilçesinin kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çiftlikte küçükbaş hayvan besiciliği yapan Muharrem Altınbaş, yeni doğan oğlağı evinde bakıyor. Altınbaş, ikiz kardeşiyle birlikte doğan ve annesinin sütünün yetmeyeceği için eve aldığı oğlak ile oldukça iyi anlaşıyor. Yavru keçi ile adeta arkadaş olan Muharrem Altınbaş, yavrunun altına bebek bezi bağlayıp özel biberonla emziriyor. Altınbaş'ın evde beslediği kedi ile de oldukça iyi anlaşan oğlak, ailenin adeta maskotu oldu. Her yıl 3 en az kuzu ya da oğlağı eve aldığını söyleyen Muharrem Altınbaş, hayvanları çok sevdiğini belirtti.

"Bildiğiniz bebek gibi biberonla besliyoruz,"

Evinde beslediği keçi yavrusu hakkında konuşan Muharrem Altınbaş, "Kendisi gibi biraz komik olsun diye düşünerek bu ismi koydum. Eve aldıktan sonra ilk 1-2 hafta karnı acıkmaya başlayınca geceleri melemeye başlıyordu. Tabii gece kalkıp onu doyurmak biraz sinir bozucu olabiliyordu ama şimdi geçti, biraz daha büyüdü. Zaten insan alışınca fazla bir zorluğu kalmıyor, altında bebek bezi var, biz de elimizde biberonla besliyoruz, bildiğiniz bebek gibi. Evimizde kedi de var ve kediden köpekten hiçbir farkı yok. Etrafımızdaki komşular zaten benim ne kadar hayvan sevdiğimi bildikleri için hiç garipsemediler. Dışarıdaysak mesela hayvanlar başka kimseye gitmiyor, sadece benim yanıma geliyor. Şu an zaten sütünü falan da ben verdiğim için herhalde beni annesi zannediyor. Beni hiçbir şekilde bırakmıyor, sesimden tanıdığı için çağırdığımda her nerdeyse o da bana seslenerek koşa koşa yanıma geliyor. Bunlar ikiz veya üçüz doğuyor ve annelerinin sütü yetmediği için kışın donup ölüyorlar. Biz de her sene böyle en az 3-4 tane yavruya evde bakıp büyütüyoruz, sonra diğer hayvanların yanına koyuyoruz. Birbirimize bağlandık tabii ama fazla da bir ayrılık olmayacak. Sadece odalarımız ayrı olacak, onun dışında diğerleriyle birlikte ahırda yine beraberiz" dedi.

Kaynak: İHA

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