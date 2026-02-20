Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Ramazanın İlk İftarını Şehit Aileleri ve Gazilerle Yaptı

(KEÇİÖREN) – Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, ramazanın ilk iftarında Mevlana Kültür Merkezi'nde şehit aileleri, gaziler, muhtarlar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerini ağırladı.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın yanı sıra; Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Arslanca, Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Arslan, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Özarslan: "İlk orucu sizlerle açmaktan onur ve gurur duyuyorum"

Mesut Özarslan, ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri, gaziler ve muhtarlarla oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Ailemizin baş tacı, gönüllerimizin baş tacı dediğimiz sizlerle orucumu açmaktan onur ve gurur duyuyorum. Biz bir şeyin yolcusuyuz. O yolculuğun adı hak yolculuğudur. Elhamdülillah, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla devam ediyoruz. Biz öyle bir ulu milletiz ki, bu millet olma özelliğimiz ırki olarak üstünlükten değil, Rasulullah (s.a.s.) Efendimizin senelerdir sancaktarlığını yaptığımız içindir. Biz yüce Türk milletinin evlatları olarak hep mazlumun yanında olmuşuzdur. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve onun mübarek silah arkadaşlarının bize eşsiz olarak bıraktığı Cumhuriyet'imizin koruyucusu sizlersiniz. Biz gerisini tanımıyoruz. Bundan sonra da başımızın üstünde yer alacaksınız."

"Keçiören'in hizmetkarıyız"

"Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor" diyen Özarslan, şöyle devam etti:"

"Tarih, coğrafya değişmeye başlamış. Coğrafyada hareketlilikler var. Etrafımızı düşmanlar sarmış. Hariciye meseleleri kol gezerken, Hakkari'sinin, Diyarbakır'ının, Erzurum'unun, Sivas'ının, Kars'ının, Muğla'sının, İstanbul'unun, Konya'sının Antalya'sının insanı yekvücut olmalı. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bu milli mücadelede yanlarında durmamız gerekiyor. Sizin incineceğiniz hiçbir nokta yoktur. O terörist başına, başkanımın dediği gibi, hala terörist başı deriz. Ama o Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki ve şu an her zaman içimizde yaşayan Kürt kardeşlerimiz de Lazlar da Çerkezler de bu toplumun gerçek insanlarıdır. Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur, hemşerilerim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 13. ayette der ki, 'Biz insanları kavim kavim yarattık ki birbirlerini iyi tanısınlar, bilsinler. Ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'in Arap'a üstünlüğü vardır. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır.' buyuruyor Cenabıhak. Onun için biz de bu yolda olmalıyız. Milliyetçiliğimiz, vatan-millet sevgimiz tabii ki her zaman ilelebet payidar kalacaktır. Bu işimiz vatan, bayrak, Misakımilli sınırlarımızdır. Bu kardeşiniz de Keçiören'de, halkın başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldi ve öyle devam edecektir. Ramazan-ı şerifleriniz mübarek olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Kaymakam Akçay: "Bayrak, vatan, özgürlük bizim için çok önemli"

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ise şöyle konuştu:

"Biz, bu memlekete kolayca kavuşmadık. Binlerce şehidimizin sayesinde, sizlerin de çoluğu çocuğu, şehitleri sayesinde, vücudunu siper eden gazilerimiz sayesinde bu vatanda hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam ediyoruz. Bayrak bizim için çok önemli. Vatan bizim için çok önemli. Özgürlük bizim için çok önemli. Bu uğurda çok fedakarlıklar verildi. Şehitleri olan bir mesleğin mensubuyum. Beraber çalıştığımız arkadaşlarla Emniyet Teşkilatımız olsun, Jandarma Teşkilatı olsun, gururumuz Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, şehit arkadaşları olan bir insanım. Hem sizleri görüyoruz hem de onlar da bizimle birlikte. Tabii ki çok zor bir durum; Allah sabır versin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah rahmet eylesin. Yaşayan gazilerimize de Allah sağlık ve selamet versin."

Ömer Faruk İslam: "Üzerinde yürüdüğümüz toprağı vatan yapan şehitlerdir"

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu:

"Üzerinde yürüdüğümüz toprağı vatan yapan şehitlerdir. Bu vatanı yaşanılabilir kılan, anlamlı hale getiren işte o şehit anasının duası, şehit babasının gözyaşıdır. Bizim adımız Ömer ise, kağıda yazdığımız harflerin dışında Ömer'i Ömer yapan da bu ananın, babanın duasıdır. Bizleri bir araya getiren, bu toplantıya vesile olan kıymetli Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehit ve gazi aileleri için nasıl kapıları yıprattığına, nasıl dolaştığına, kapı kapı gezip de bizleri sahaya indirdiğine şahit olduğum Lokman Aylar Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Lokman Aylar: "Şehitlerimiz artık sadece sizlerin değil, bu milletin de evladıdır"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Kimimiz bu cennet vatan, ay yıldızlı bayrağımız ve ezanlarımız için bacağını, kimimiz gözünü, kimimiz geleceğini verdi. Bugün burada, bu vatan için bedel ödemiş kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin kıymetli aileleriyle bir arada bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Elleri öpülesi şehit annelerim, şehit babalarım; evlat acısını teselli edecek hiçbir söz yoktur. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın. Şehitlerimiz artık sadece sizlerin değil, bu milletin de evladıdır. Geride bıraktıkları emanetler hepimize emanettir. İnşallah bu emanetlere hep birlikte sahip çıkacağız. Bizleri bir araya getiren Sayın Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Şehit ve gazilerimize her daim gönlünü ve kapısını açtı, bizi yalnız bırakmadı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Arslanca: "Bu vatan, aziz şehitlerimizin emanetidir"

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Arslanca, "Bizler biliyoruz ki bu vatan, aziz şehitlerimizin emanetidir. Onların kıymetli hatırası önünde saygıyla eğiliyor, emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ramazan ayı; vefanın, paylaşmanın ve birlik olmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Bu anlamlı buluşmada bir araya gelmemize vesile olan başta Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum" diye konuştu.

Kılıç: "Sizler bu milletin baş tacısınız"

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, "Bizleri aynı sofrada buluşturan Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Aynı sofrayı paylaşmak, aynı duaya amin demek bizleri birbirimize daha da yakınlaştırmakta, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektedir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimiz, sizler bu milletin baş tacısınız. Sizlerin yanında olmak bizler için bir görev değil, bir vefa borcudur" ifadelerini kullandı.