Keçiören Belediyesi Bağlum'da İmar Planı Toplantısı Düzenledi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Bağlum bölgesinde yürütülen imar planı çalışmalarına ilişkin bölge halkını bilgilendirdi. Toplantıda vatandaşlar da merak ettikleri tüm konuları doğrudan yetkililere sorma fırsatı buldu.

Keçiören Belediyesi, Bağlum'daki imar planı çalışmalarıyla ilgili bölge halkını bilgilendirmek için toplantı düzenledi. Ankara Bağlumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen toplantıda Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Zeki Çevik, çalışmalarda gelinen son nokta ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Hak kaybı yaşanmayacak

Yetkililer, Bağlum için yapılacak imar planında kimsenin hak kaybı yaşamayacağını, planların bölge sakinlerinin menfaatlerini koruyacak şekilde hazırlandığını belirtti. Toplantı sonunda vatandaşlar, belediyenin kurduğu iletişimden ve bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Planlar halkın yararı gözetilerek yapılıyor

İleriki günlerde kamuoyuna duyurulacak yeni imar planlarının, bölge halkının beklentisini fazlasıyla karşılayacağını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın planlama süreçlerine daha aktif şekilde katılımını sağlamak, bilgi eksikliklerini gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Hem Bağlum'da hem de Keçiören genelinde yapacağımız tüm planlamaları halkımızın yararını gözeterek, şeffaflık ilkesiyle yürütmeye devam edeceğiz" dedi.