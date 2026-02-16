Keçiören'in 15 Noktasında İftar Sofrası Kurulacak

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı 15 iftar sofrası ile her akşam binlerce kişiye sıcak yemek ikram edecek.

Keçiören Belediyesi, ramazan ayında 15 noktaya kurulacak iftar sofraları ile ramazan bereketini tüm ilçeye yayacak. İftar sofraları Kalaba Kent Meydanı, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi, Sancaktepe Taziye Evi, Bağlum Merkez Cami, Bağlum Şeyh Şamil Cami, İncirli Merkez Cami, Çaldıran Mahallesi (Pazartesi Pazarı), Fatih Stadı, Gazino (Osmanlı Halk Pazarı), Esertepe Mahallesi (Salı Pazarı), Yayla Mahallesi (Cuma Pazarı), Kanuni Pazar Yeri (Pazartesi Pazarı), Kuşcağız Mahalle Muhtarlığı, Aktepe Son Durak ve Atapark Son Durak'ta kurulacak.

İftarlık kumanya dağıtımı yapılacak

Belediye, iftar sofralarının yanı sıra iftar saatinde evlerine ulaşamayan, trafikte ya da yolda olan vatandaşlar için ilçe genelinde iftarlık kumanya dağıtımı da yapacak. Akşam ezanı okunmadan önce başlayan dağıtımlar, Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Kumanyalar, içinde hurma, su ve sandviç bulunan paketlerle vatandaşlara ulaştırılacak.

Eski ramazanlar Keçiören'de yaşanacak

Ramazan boyunca her akşam düzenlenecek konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve renkli etkinliklerle Keçiören'de hem manevi atmosfer hem de eğlenceli anlar bir arada sunulacak. İftar sonrası etkinlik alanlarında ney dinletisi, illüzyon gösterileri, çocuklar için özel atölye çalışmaları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah gösterileri ve ailelere özel yarışmalar düzenlenecek.

Her gün Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının sahne alacağı konserlerle vatandaşlar ramazan akşamlarını sevdikleriyle birlikte keyifle geçirecek.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza ve etkinliklerimize davet ediyoruz"

"İlçe genelinde hemşehrilerimizin ramazan ayını huzur içinde geçirmeleri için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun şekilde hissedildiği mübarek ramazan ayına özel olarak ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında ve etkinlik alanlarında halkımızla bir araya geleceğiz. Geçmişten günümüze uzanan kadim kültürel mirasımızı yaşatmak ve mübarek ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaşmak amacıyla tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza ve etkinliklerimize davet ediyoruz. Bu vesileyle ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."