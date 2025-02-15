Kedi Ağaçtan İtfaiye ile Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alaylar 1 Mahallesi'nde Gülbahar Taşçı'ya ait "Mercan" isimli kedi, yol kenarındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı.
Vatandaşlar tarafından kedi indirilemeyince durum itfaiyeye bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Mercan'ı ağaçtan indirerek sahibine teslim etti.
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