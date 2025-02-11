Kedi Elektrik Direğinden Kurtarıldı

Kızılcahamam ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Kızılcahamam Sanayi Bölgesi'nde köpekten kaçarak elektrik direğine tırmanan kedi, burada mahsur kaldı.
Direğin çevresindeki kargaların da zarar verdiği kedi, Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tedavisi yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.
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