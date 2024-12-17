Kedi Mağazadan Elbise Çaldı - Son Dakika
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Kedi Mağazadan Elbise Çaldı

Akyazı'da bir kedi, giyim mağazasından elbise çaldı. Güvenlik kamerası görüntüleri gülümsetti.

17.12.2024 22:06
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Mağazadan elbise çalan haylaz kediyi güvenlik kamerası ele verdi

İşletme sahibi: "Hayretle izledim"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde giyim mağazasından elbise çalan haylaz kedi, güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin elbiseyle dükkandan kaçış anları ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Akyazı ilçesinde giyim mağazası işleten İbrahim Akgün, dükkanına geldiğinde giriş kapısı önünde duran elbiseyi görünce güvenlik kameralarını izledi. İşletmesine hırsız girdiğini düşünen Akgün, gerçeği güvenlik kamera görüntülerini izleyince öğrendi. Kedinin askıda olan elbiseyi yerinden çıkartıp çalmaya çalıştığını güvenlik kamerasından gören Akgün hayrete düştü. Haylaz kedinin elbiseyle birlikte kaçması ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"Biz bile bazen elbiseyi alırken zorlanıyoruz kedi zıplayarak almış, hayretle izledim"

Daha önceki yıllarda da benzer bir olayla karşılaştığını aktaran işletme sahibi İbrahim Akgün, "Ben dışardayken yerde elbise olduğunu gördüm. Dükkan boştu ve bende güvenlik kamera görüntülerini açtığımda kedinin elbiseyi sürüklediğini gördüm. Biz bile bazen elbiseyi alırken zorlanıyoruz. Kedi zıplayarak almış, hayretle izledim o anları. Daha öncesinde de bu şekilde bir olay gelmişti, o zaman da dışarda askıda duran elbiseyi bir kedi alıp götürmüştü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kedi Mağazadan Elbise Çaldı - Son Dakika

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