Kediye Havalı Tüfekle Ateş Edildi!

Burdur'da kedinin omuriliğindeki havalı tüfek saçması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan ameliyatla çıkarıldı.
Merkeze bağlı Yarıköy Köyü'nde yaralı bulunan kedi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi.
Burada çekilen röntgende omuriliğinde havalı tüfek saçması olduğu tespit edilen kedi ameliyata alındı.
Omuriliğindeki saçma çıkarılan hayvanın tedavisinin süreceği öğrenildi.
Öte yandan, kediye havalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen Ö.C. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüphelinin tüfeğini el konuldu.
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