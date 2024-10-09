Kediyi Pencereden Atma İddiası - Son Dakika
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Kediyi Pencereden Atma İddiası

Levent'te kediyi pencereden attığı iddia edilen Ferhat A. hakkında 6 ay-3 yıl hapis istendi.

09.10.2024 15:58
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Levent'te bulunan bir okulda yapılan sınavda gözetmen olarak bulunan üniversite öğrencisi Ferhat A.'nın, okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Ferhat A.'nın, "hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için avukatlara süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Levent'te bir okulda gözetmen olarak görevli olan Ferhat. A.'nın, sınav günü sınıfa giren okulun 'Faruk' isimli kedisini pencereden attığı iddiasıyla 'ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ferhat A. ile avukatı katıldı. Duruşmada okulun avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları da hazır bulundu.

"Ferhat A'nın kediyi camın kenarına bırakırken ittiğini gördüm"

Bugünkü duruşmada tanık olarak dinlenen bir öğrenci, Ferhat A'nın kediyi camın kenarına bırakırken ittiğini gördüğünü, camı kapattığında ise kedinin düşme ve bağırma sesini duyduğunu söyledi. Bir diğer tanık öğrenci ise sanığın kediyi bıraktığı anı görmediğini ancak camı kapattığı esnada düşme sesine benzer bir ses duyduğunu kaydetti.

"Bana edilmedik küfür ve hakaret kalmadı. Aileme küfür edildi. Tehdit edildim"

Sanık Ferhat A. ise tanığın beyanına karşı savunmasında kesinlikle kediyi itmediğini, camın kenarına bıraktığını, olay anında ise tanığın sırtı cama dönük şekilde oturduğunu, anlattıklarını görmesinin mümkün olmadığını öne sürdü. Sanık, "Bana edilmedik küfür ve hakaret kalmadı. Aileme küfür edildi. Tehdit edildim. Dışarı çıkamıyorum, sosyal hayatım kalmadı" dedi.

Hapsi istendi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ferhat A.'nın "hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı kendisine söz verilen Ferhat A., "İşlemediğim bir suç nedeniyle haksız yere cezaevine girdim. Yaklaşık 7 aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldım. Birçok kez suçu işlemediğimi söylememe rağmen büyük baskılar altında işimden ve sosyal çevremden oldum. Büyük mağduriyetlerim var" dedi.

Sanık ile müşteki avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, savunmaların hazırlanması için avukatlara süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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