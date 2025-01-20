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Spora babasının yaptığı "tahta" snowboard ile başlayan 19 yaşındaki milli sporcu Ömer Faruk Keleşoğlu, Türkiye'deki şampiyonluklarına uluslararası madalyalar eklemeyi hedefliyor.

AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı üç bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde Ömer Faruk Keleşoğlu'nun başarı hikayesi anlatıldı.

Erzurum'da 4 yaşında babasının kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı snowboardla Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ilk kez kar üstüne çıkan Keleşoğlu, aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek 16 yaşında milli sporcu olmayı başardı.

Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği yarışlarda 6 kez Türkiye şampiyonu olan Keleşoğlu, 2023 yılında İtalya'da 70 sporcunun katıldığı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 7'nci sırayı aldı.

"Dünya çapında iyi derece" hedefleyen Keleşoğlu, Palandöken'deki çalışmalarıyla uluslararası organizasyonlara hazırlık yapıyor.

"Uygun snowboard bulunmuyordu"

Milli sporcu Ömer Faruk, ilk kayak öğretmeninin babası olduğunu sonra aldığı eğitimlerle de profesyonelleştiğini dile getirdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşındayken kendisine uygun snowboard bulunmadığını belirten Ömer Faruk, "Türkiye'de de çok yaygın değildi ve babam kendi başına snowboard yapmaya karar vermiş. Yaptığı kar kaykayı (snowboard tahtası) üzerine kışlık botları monte etmiş. Beni bu şekilde kaydırmaya çalışıyordu." dedi.

Büyüdükçe daha hızlı kaymaya başladığını anlatan milli sporcu, "Her gün daha fazla teşvik, destek aldım. Her şey babam sayesinde oldu." diye konuştu.

İtalya'da 2023 yılında 70 sporcunun katıldığı EYOF yarışlarında 7. olduğu bilgisini veren Ömer Faruk, şöyle devam etti:

"Sonrasında da katıldığım birçok yarışlarda ülkemi temsil ettim. Snowboard aslında biraz zor öğrenilen bir branş ama sonrasında gayet eğlenceli. Genç bir sporcuyum ve inşallah daha çok yarış göreceğim. Ülkemi temsil etmek için elimden geldiğince çalışmaya devam ediyorum."

Dünya şampiyonasında bu yıl başarılı olmak istediğini dile getiren Ömer Faruk, "Sabah 8.30'da kalkıp 16.00'ya kadar antrenman yapıyorum. Avusturya ve İtalya'da bazı yarışlar olacak inşallah oralarda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Madalya ile temsil etmek benim için gurur verici bir şey olur." ifadelerini kullandı.

Hediye snowboard takımı

Milli sporcunun babası Ahmet Sefa Keleşoğlu, yaptığı tahta snowboard ile Ömer Faruk'un kaydığını gören birilerinin milli sporcuya hediye snowboard takımı hediye ettiğini dile getirdi.

Keleşoğlu, kendisinin de snowboardla ilgilendiğini, eski dönemlerde imkanların çok kısıtlı olması nedeniyle snowboard tahtası yaptığını ve çocuklarıyla yeğenlerinin branşla ilgilenmesini sağladığını aktardı.

Ömer Faruk'un 2010 yıllarında snowboard yapmak istemeye başladığını ancak board bulamadıklarını ifade eden Keleşoğlu, şunları söyledi:

"Kaykay şeklinde boardlar vardı. Kışlık bot alıp üzerine monte ettim ve onunla başladık. Ayak numarası 28-29'du ve öyle bir numarada board yoktu. O zamanlar malzemeler de bu kadar çeşitli satılmıyordu. Öyle tamamen yapay ve doğaçlama uydurduk ve o şekilde başladık. Birileri gördü ve yurt dışından hediye snowboard takımı gönderdi. Ömer bu şekilde ilerledi. Sıkıntılı süreçti açıkçası, küçük yaştaki çocuğa eğitim vermek çok zor. Düzgün yürüyemiyordu ama çok güzel snowboard yapıyordu."

Oğlunun Word Cup'taki derece hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını vurgulayan Keleşoğlu, milli sporcuya "Ölürsem madalyanı mezar taşıma as." diye vasiyette bulunduğunu sözlerine ekledi.