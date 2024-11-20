Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Aydın Doğan Caddesi'nde K.U. (64) ile E.U. (39) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.U, bıçakla K.U'yu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.
Ekiplerce Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kelkit'te Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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