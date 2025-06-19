Kemal Yücel'in Umut Pedalları - Son Dakika
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Kemal Yücel'in Umut Pedalları

Kemal Yücel\'in Umut Pedalları
19.06.2025 18:04
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Kemal Yücel, 7.500 km bisiklet turuyla kök hücre ve organ bağışına dikkat çekiyor.

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre, organ bağışına dikkati çekmek ve insanları bilgilendirmek amacıyla yaşadığı Çanakkale'den çıktığı 7 bin 500 kilometrelik bisiklet turu kapsamında Sakarya'ya geldi.

Çocuklar için 2017'den itibaren "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla Çanakkale'den bisiklet turunu başlatan 48 yaşındaki Yücel, güzergahındaki Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'nde programlar düzenleyip, hastane ziyaretleri yaptı, lösemi hastası çocuklara hediyeler dağıttı.

Güzergah boyunca 450 kilometreden pedal çevirerek Sakarya'ya ulaşan Yücel, AA muhabirine, bu yıl ki turuna, özel anlamı ve mesajı olmasını istediğinden Babalar Günü'nde başladığını belirtti.

Rotası boyunca uğradığı şehirlerde kök hücre ve organ bağışını anlattığını aktaran Yücel, "İki gün önce güzel haber aldım, bir önceki turumda verilen kan örneklerinden bir eşleşme daha çıktı. Önümüzdeki günlerde kök hücre toplama işlemi yapılacak. Eşleşen yurttaşımıza da talebimiz Kızılay noktasına giderek 3 tüp kan örneği vermekle ilk adımı atabileceğini bildirmiştik. Ülkemizde Kızılay ve Sağlık Bakanlığımız kök hücre bağışı konusunda güzel çalışmalar yapıyor. Ben de kendi gücümle bu çalışmalara destek vermeye çalışıyorum, amacım daha fazla çocuğun hayatını kurtarmak." dedi.

İleriki yıllarda Avrupa turu düzenlemeyi hedefliyor

Yücel, tur planında yaklaşık 7 bin 500 kilometrelik pedal çevireceğini, bazı şehirlerde özel etkinlikler yaparak bisiklet festivallerinde kök hücre bağışı kampanyasında bulunacağını belirtti.

En son çıktığı 2023'teki turda 18 eşleşme çıkardıkları bilgisini veren Yücel, "Havalar çok sıcaktı, bazı sağlık sorunları da yaşadım. Güneş çarpması oldu, 1 hafta kadar yoğun bakım ve 25 gün hastane tedavisi gördüm. Tedavimin ardından bu sene 1 yıl ara verdim, bu yıl tekrar kaldığım yerden çocuklara umut olmaya devam ediyorum. Biliyorum ki çocuklar hastanelerde çaresizce ve umutla hayatlarını kurtaracak insanları bekliyor. Bu yüzden her pedalımda bir umut taşıyorum, her pedalımda bir çocuğun daha hayatını kurtarabilme enerjisini taşıyorum. İnanıyorum ki önceki turlarda olduğu gibi yeni yeni eşleşmeler çıkacak, yeni hayatlar kurtarılacak." ifadelerini kullandı.

Yücel, rotasında bulunan çocuk ve onkoloji bölümü olan hastanelerde ziyarette bulunup, çocuklara hediyeler dağıtacağını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lösemi hastası çocuklarımız hastanelerde yaşam savaşı verirken onların hayatlarını kurtaracak insanları bekliyor. Hastalar hayatlarını kurtaracak insanlara ulaşamıyor ama biz onlara ulaşabiliriz. Atacağımız ilk adım Kızılay kan alma noktasına giderek kök hücre donörü olmak istediklerini söylemeleri yeterlidir. Verilecek 3 tüp kan örneği süper kahraman olma yolunda ilk adımdır. Kızılay'ın alacağı 3 tüp kan örneği yapılan analizlerde eşleşme çıkması durumunda yine kan verme yöntemiyle kök hücre toplama işlemi yapılıyor. Bu ameliyatsız, ağrısız ve sızısız işlem yalnızca kan verme yöntemiyle bir hayat kurtarabileceklerini anlatıyorum gittiğim şehirlerde, temas ettiğim her insana."

Yücel, ömrünün yettiğince bisiklet turlarına her yıl devam edeceğini, ileriki yıllarda hedefinin Avrupa turu olduğunu, ülke ülke, şehir şehir gezip anlatmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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