Kemalpaşa'da Çöp Krizi İddiası

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, belediye tarafından toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmadığı ve gelişigüzel araziye boşaltıldığı iddia edildi. AK Parti İlçe Başkanı Metin Yaşar, çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise "Çöp birikintileri oluşması söz konusu değil. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmadığı, Küplücealtı Küme Evleri mevkisindeki araziye gelişigüzel boşaltıldığı iddia edildi. Dökülen atıkların sıcak havayla kötü kokuya neden olduğu ve insan sağlığını tehdit ettiği öne sürüldü.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, konuyla ilgili yazılı açıklama yapıp duruma tepki göstererek, "Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye yapılması gereken rutin hizmetler zaten tam anlamıyla yerine getirilemiyordu. Şimdi ise toplanan çöplerin transfer merkezinden alınmaması nedeniyle ovaya döküldüğü görülüyor. Bu durumun sonucu olarak çöp dağları oluşmuş durumda. Bu yığınlar yalnızca görüntü kirliliği değil, aynı zamanda yer altı sularına, tarım arazilerine ve halk sağlığına ciddi zararlar verebilir. Yaz aylarında olduğumuz için koku ve sinek istilası riski de oldukça yüksek" dedi.

Çöplerin döküldüğü alanın ilçe merkezine, sanayi bölgelerine ve mezarlığa yakın konumda olduğunu söyleyen Yaşar, "Bu bölgede hayvan leşlerinin de bulunabileceğini değerlendiriyoruz. Sokak hayvanları aracılığıyla salgın hastalık riski doğabilir. Bu durumun bir an evvel çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, çöplerin alınmasında yaşanan aksaklığın temelinde Danıştay'ın Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne çöp dökümünü yasaklayan kararının olduğunu söyleyerek, "Danıştay'ın 10 Temmuz tarihli kararıyla Harmandalı'daki çöp depolama alanının kullanımı yasaklandı. Bunun ardından Bergama'daki tesisin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte transfer süreleri uzadı ve bu durum yalnızca Kemalpaşa'da değil, İzmir'in birçok ilçesinde operasyonel gecikmelere yol açtı" dedi.

Başkan Türkmen, Kemalpaşa genelinde çöplerin düzensiz şekilde döküldüğü iddialarını ise reddederek, "İlçemizde çöp birikintileri oluşması gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yaşanan gecikme, çöp transfer araçlarının daha uzak bir noktaya sevk edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte çöpler, çevresel etkisi olmayan geçici bir alanda kısa süreliğine bekletilmektedir. TIR'lar geldiği anda çöpler süratle alınarak transferi sağlanmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz sorunun çözümü için gerekli adımları atmaktadır. Yaşanan gecikme geçicidir, çözüm süreci başlamıştır. Kısa süre içerisinde düzenin yeniden sağlanacağını belirtmek isterim" diye konuştu.

Haber: Emircan DURAK/ KEMALPAŞA (İzmir),