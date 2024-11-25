Kemalpaşa\'da Kahve Fabrikasında Yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kahve fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kahve fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikanın depo kısmında çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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