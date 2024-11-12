Kemalpaşa'da Su Kuyusuna Düşen Yılkı Atı Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemalpaşa'da Su Kuyusuna Düşen Yılkı Atı Kurtarıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir su kuyusuna düşen yılkı atı, itfaiye ve çevre koruma ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Operasyonda atın sağlık durumu iyi, benzer olayların yaşanmaması için önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

12.11.2024 15:00  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde su kuyusuna düşen yılkı atı, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kemalpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yılkı atını kurtardı. İş makinelerinin de desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonrası, herhangi bir sağlık sorunu gözlemlenmeyen yılkı atı, doğal yaşam alanına  bırakıldı. Operasyon sırasında etrafta bekleyen diğer yılkı atları ise dikkati çekti.

Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, özellikle son dönemlerde yılkı atlarının şehir merkezlerinde sık sık gözlemlenmeye başladığını belirtti. Benzer olayların yaşanmaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışıldığını ifade eden yetkililer, arazi sahiplerine ve bölge halkına, bu tür riskleri en aza indirgemek için kuyuların ve benzeri yapıların güvenli hale getirilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Operasyon, Kemalpaşa, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'da Su Kuyusuna Düşen Yılkı Atı Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:18:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kemalpaşa'da Su Kuyusuna Düşen Yılkı Atı Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.