Kemalpaşa'da Su Kuyusuna Düşen Yılkı Atı Kurtarıldı

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(İZMİR)- Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde su kuyusuna düşen yılkı atı, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kemalpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yılkı atını kurtardı. İş makinelerinin de desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonrası, herhangi bir sağlık sorunu gözlemlenmeyen yılkı atı, doğal yaşam alanına bırakıldı. Operasyon sırasında etrafta bekleyen diğer yılkı atları ise dikkati çekti.

Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, özellikle son dönemlerde yılkı atlarının şehir merkezlerinde sık sık gözlemlenmeye başladığını belirtti. Benzer olayların yaşanmaması için alınabilecek önlemler üzerinde çalışıldığını ifade eden yetkililer, arazi sahiplerine ve bölge halkına, bu tür riskleri en aza indirgemek için kuyuların ve benzeri yapıların güvenli hale getirilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.