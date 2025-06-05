İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İzmir- İstanbul Otoyolu Kemalpaşa geçişi Belkahve Tüneli'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 YK 484, 34 AU 7087, 45 YB 0353 ve 33 BJ 034 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan Yiğit Can (20), Turan Sevinçli (21) ve Sema Tercan (38) ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun İzmir istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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