Kemer'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kemer ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya, Kaymakam Solmaz'ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan ve İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı kapsamında kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması ele alındı.

Alınan tedbirlerle etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesinin görüşülen toplantıda, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi konuları değerlendirildi.