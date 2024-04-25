Antalya\'nın Kemer ilçesinde aranan bir zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukur Operasyonu kapsamında birden fazla kişiyle suç işlemek için örgüt kurma suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda firari Ş.T. jandarma tarafından yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. tutuklandı.
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