Kentsel dönüşüm projesi Sur Yapı Antalya\'da 7 bin 500 konut hak sahiplerine teslim edildi

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sur Yapı Antalya'da 7 bin 500 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "Sur Yapı Antalya, bugün 25 bin kişilik büyük bir aileye ev sahipliği yapıyor." dedi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Elmas, Sur Yapı Antalya'da tamamlanan etaplar ve devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Elmas, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya'da bir yaşam başladığını söyledi.

Yükselen mega projede yeni bir şehir yaşamının kapılarını araladığını belirten Elmas, "1,3 milyon metrekarelik dev alanda yükselen mega projede yollar, meydanlar, parklar ve ticaret merkezleriyle yaşayan bir şehir oldu. 2018 yılında başlanan mega projede 2020 yılından itibaren teslimler hız kesmeden devam ediyor. Hak sahiplerinin tüm konutlarının teslim edildiği projede bugüne kadar 7 bin 500 konut teslim edilirken, Sur Yapı Antalya'da bugün 25 bin kişilik büyük bir aileye ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Her detayın titizlikle düşünüldüğünü, özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduklarını dile getiren Elmas, sadece fiziksel değil vizyoner gücüyle de büyük bir şehir projesi ortaya koyduklarını anlattı.

Elmas, Sur Yapı Antalya projesiyle sadece konut değil sosyal ve kamusal yaşam alanları da inşa ettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Sur Yapı Antalya özel sektörün şehircilik anlayışında ulaştığı seviyeyi gösteren güçlü bir örnek olarak Antalya'da yer alıyor. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen yeni şehirde yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde dev şehir parkı yer alıyor. Antalya'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyacak dev şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alıyor. Proje alanlarındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü."

Elmas, Sur Yapı Antalya'nın Türkiye'nin prestijli gayrimenkul ödüllerinden Sign of the City Awards'ta "En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" ödülüne layık görüldüğünü aktardı.

Sur Yapı Antalya'nın yaşayan 25 bin kişiyle koca bir kasaba olduğunu kaydeden Elmas, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'e, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, Antalya Büyükşehir Belediyesine, Anttepe'ye, projede görev alan tüm mimar ve mühendislerimize, taşeron ve tedarikçi firmalarımıza, büyük emek veren tüm işçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.