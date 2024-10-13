Kenya'da Çatışmalar: 18 Ölü, İki Yetkili Gözaltında

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Kenya'da Tana River Bölge Valisi Dhado Godhana ve Galole milletvekili Hiribae Said Buya, son bir haftada 18 kişinin ölümüne neden olan çatışmalarla ilgili gözaltına alındı.

Ceza Soruşturmaları Müdürü Mohamed İbrahim Amin, Godhana ve Buya'nın devam eden çatışmalarla olası bağlantılarına ilişkin polis celbine cevap vermemeleri nedeniyle gözaltına alındıklarını bildirdi.

Godhana ve Buya'nın çatışmalarla ilgili ifade vermeye çağrıldığını belirten Amin, bu kişilerin çağrıya uymadığını aktardı.

Soruşturmaların devam ettiği ve her iki yetkilinin de Makupa Polis Karakolunda tutulduğu belirtildi.

Yetkililer, Tana River Bölgesinde bir haftadır devam eden çatışmalarda ölü sayısının 18'e yükseldiğini bildirmişti. Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Tana River'ın bazı bölgelerini tehlikeli ilan etmişti.

Çatışmalar nedeniyle onlarca kişi kaçmak zorunda kalırken birkaç kişi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.