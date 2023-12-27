Kenya\'da eski iktidar partisi Jubilee, Devlet Başkanı Ruto\'nun görevden azli için çağrı yaptı

Kenya'da eski iktidar partisi Jubilee, Devlet Başkanı William Ruto'nun görevden azli için çağrı yaptı.

Jubilee Partisi'ni temsilen basına açıklama yapan Milletvekili Jeremiah Kioni, Başkan Ruto'nun ülkeyi yönetmek için akli dengesinin yeterli olmadığını ileri sürdü.

Kioni, yasalara göre zihnen yetersiz olduğu takdirde başkanın azledilmesi gerektiğini ve Ruto'nun Kenya'ya liderlik edemeyeceğini ifade etti.

İlgili kurumların sorumluluk alması ve Ruto'yu kontrolden geçirmesi çağrısı yapan Kioni, Kenya Dağı bölgesindeki tüm projelerin iptal edilmesine de tepki gösterdi.

Göreve geldiğinden bu yana çıkardığı vergiler ve aldığı kararlarla muhalefetin tepkisini çeken Ruto, kamuya ait çok sayıda büyük şirketi de özelleştirme kararı almıştı.