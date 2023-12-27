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Kenya'da eski iktidar partisi Jubilee, Devlet Başkanı Ruto'nun görevden azli için çağrı yaptı - Son Dakika
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Kenya'da eski iktidar partisi Jubilee, Devlet Başkanı Ruto'nun görevden azli için çağrı yaptı

Jubilee Partisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı William Ruto'nun ülkeyi yönetmek için akli dengesinin yeterli olmadığı iddia edildi. Milletvekili Jeremiah Kioni, Ruto'nun zihnen yetersiz olduğu takdirde başkanın azledilmesi gerektiğini belirtti ve Ruto'nun Kenya'ya liderlik edemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Kioni, Ruto'yu kontrol altına alması ve Kenya Dağı bölgesindeki projelerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Kenya\'da eski iktidar partisi Jubilee, Devlet Başkanı Ruto\'nun görevden azli için çağrı yaptı
27.12.2023 - 18:37,
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Kenya'da eski iktidar partisi Jubilee, Devlet Başkanı William Ruto'nun görevden azli için çağrı yaptı.

Jubilee Partisi'ni temsilen basına açıklama yapan Milletvekili Jeremiah Kioni, Başkan Ruto'nun ülkeyi yönetmek için akli dengesinin yeterli olmadığını ileri sürdü.

Kioni, yasalara göre zihnen yetersiz olduğu takdirde başkanın azledilmesi gerektiğini ve Ruto'nun Kenya'ya liderlik edemeyeceğini ifade etti.

İlgili kurumların sorumluluk alması ve Ruto'yu kontrolden geçirmesi çağrısı yapan Kioni, Kenya Dağı bölgesindeki tüm projelerin iptal edilmesine de tepki gösterdi.

Göreve geldiğinden bu yana çıkardığı vergiler ve aldığı kararlarla muhalefetin tepkisini çeken Ruto, kamuya ait çok sayıda büyük şirketi de özelleştirme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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Milletvekili, Kenya, Politika, Güncel, Son Dakika

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