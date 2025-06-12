Kenya'da Gençlerden Ojwang Protestosu

Kenya'da blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesine tepki gösteren gençler, bütçe oturumu öncesi parlamento yolu üzerinde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Başkent Nairobi'de, sosyal medya fenomeni Ojwang'ın gözaltındayken hayatını kaybetmesine tepki olarak protesto gösterisi düzenlendi.

Bütçe görüşmeleri öncesi Parlamento Yolu'nda (Parliament Road) düzenlenen protestoya çok sayıda genç katıldı.

Yerel kaynaklara göre, protestocular "Adalet istiyoruz" ve "Bütçeye değil adalete" sloganlarıyla yürüyüş başlattı.

Göstericiler, Ojwang'ın ölümünden sorumlu tutulan polis yetkilisi Eliud Lagat'ın istifasını talep etti.

Protestocular güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımına tepki göstererek, "Bu bir felaket, adalet istiyoruz" sloganları attı.

Polis, bölgeyi güvenlik barikatlarıyla kapatarak, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ardından 6 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu'nda nezaret altındayken hayatını kaybetti.

Otopsi raporunda, polis açıklamalarının aksine, ölümün travma ve boyun sıkışmasına bağlı olduğu tespit edilmiş, olay kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.