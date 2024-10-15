Kenya'da M Çiçeği Nedeniyle İlk Ölüm

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NAİROBİ, 15 Ekim (Xinhua) -- M çiçeği vakalarının artmaya devam ettiği Kenya'da hastalığa bağlı ilk ölüm vakası teyit edildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Mary Muthoni başkent Nairobi'de Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkede teyit edilen M çiçeği vaka sayısının 13'e yükseldiğini söyledi.

Hastalardan 8'inin tamamen iyileşerek taburcu edildiğini, 4'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirten Muthoni, hayatını kaybeden hastanın başka bir sağlık sorununun da bulunduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pazartesi günü salgınla mücadele çabalarına destek olarak Kenya Sağlık Bakanlığı'na M çiçeği teşhis kitleri bağışladı.

14 Ağustos'ta M çiçeği hastalığını uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olarak ilan eden DSÖ, salgına karşı koordineli bir küresel mücadele çağrısı yapmıştı.