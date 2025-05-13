Kenya'dan Çin'e Çay İhracatında Hedef: 50 Bin Ton

NAİROBİ, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kenya önümüzdeki altı yıl içinde Çin'e çay ihracatını dört kattan fazla artırmayı hedefliyor.

Kenya Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Bakanı Mutahi Kagwe pazartesi günü başkent Nairobi'de Fuzhou Benny Çay Endüstrisi Limited Şirketi Başkanı Zhang Chaobin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan görüşmede 2024 yılında 12,42 bin ton olan Çin'e çay ihracatının 2030'a kadar 50 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Toplantının Kenya'nın Çin çay pazarındaki varlığını genişletme ve ihracatı artırma çabalarının bir parçası olduğunu vurgulayan Kagwe, "Bu üst düzey görüşme, Kenya'nın geleneksel ve özel çayların ihracatını artırma yönündeki stratejik hamlesinin altını çiziyor" ifadelerini kullandı.