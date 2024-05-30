Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarının ödediğini söyledi - Son Dakika
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Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarının ödediğini söyledi

Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarının ödediğini söyledi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen hafta ABD'ye düzenlediği resmi ziyaretinde uçak parası ödemesine ''arkadaşlarının'' yardım ettiğini söyledi. Ruto, kendisine uçak parasıyla ilgili yardım eden kişilerin kim olduğunu açıklamadı.

30.05.2024 16:55
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçtiğimiz hafta ABD'ye düzenlediği resmi ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarının yardımıyla karşıladığını açıkladı. Açıklamasının ardından eleştirilerin odağında olan Ruto, kullandığı jetin ulusal hava yolu şirketinden daha ucuz olduğunu belirtti.

ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen hafta ABD'ye düzenlediği resmi ziyaretinde uçak parası ödemesine arkadaşlarının yardım ettiğini söyledi. Başkent Nairobi'de basına açıklama yapan Ruto, kullandığı jetin ulusal hava yolu şirketinden daha ucuz olduğunu öne sürerek, seyahatin maliyetine ilişkin eleştirilere karşı kendini savundu. Ruto, uçak masraflarıyla ilgili tartışmalara cevap verirken "ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarım verdi." dedi.

Sosyal medyada ise bazı Kenyalılar, Ruto'nun açıklamasına tepki gösterdi. 24 Mayıs'ta ABD'ye üç günlük resmi ziyaret düzenleyen Ruto, kendisine uçak parasıyla ilgili yardım eden kişilerin kim olduğunu açıklamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarının ödediğini söyledi - Son Dakika

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