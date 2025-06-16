Kenya Emniyet Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat, blog yazarı Albert Ojwang'ın polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesiyle ilgili süren soruşturmanın ve kamuoyundaki tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

Kamuoyunda Ojwang'ın ölümünden sorumlu olarak gösterilen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Lagat, Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) tarafından yürütülen soruşturma sürerken açıklama yaptı.

Lagat, soruşturmalar tamamlanana kadar görevinden ayrılmayı tercih ettiğini, bu süre zarfında vazifesini yardımcısının yürüteceğini belirtti.

Lagat'ın istifasının, Ojwang'ın ay başında Nairobi Merkez Polis Karakolu'nda gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen protestoların ve adalet çağrılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Fenomen Albert Ojwang'ın ölümü

31 yaşındaki öğretmen ve sosyal medya fenomeni Albert Ojwang, sosyal medya platformu X'te Kenya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Eliud Kipkoech Lagat'a yönelik eleştirel paylaşımlarının ardından 6 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Aynı gün Nairobi'ye götürülen Ojwang, Merkez Polis Karakolu'nda nezaret altındayken hayatını kaybetti.

Otopsi raporunda, polis açıklamalarının aksine, ölümün travma ve boyun sıkışmasına bağlı olduğu tespit edilmiş, olay kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ojwang'ın ölümünü "yürek parçalayıcı ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek, hızlı ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesini istemişti.

Eleştirmenler ve sivil toplum kuruluşları, Lagat'ın görevde kalmasının soruşturmanın güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısında bulunmuştu.