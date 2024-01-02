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Kenya, vizesiz giriş kararını erteledi - Son Dakika
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Kenya, vizesiz giriş kararını erteledi

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA), ülkeye vizesiz giriş kararının ertelendiğini duyurdu. Vizesiz geçiş uygulamasının yürütüldüğü Elektronik Seyahat Yetkilendirme (ETA) Sistemi'nin geliştirme ve uygulama sürecinde olduğu belirtilirken, vize gerektiren ülkelerden gelen yolcuların vize başvurusu yapmaya devam etmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca, vizesiz giriş uygulamasının başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kenya, vizesiz giriş kararını erteledi
02.01.2024 - 19:47,
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Kenya, ülkeye vizesiz giriş kararının ertelendiğini duyurdu.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, vizesiz giriş kararının ertelendiği ve ülkeye giriş yapacak kişilerin vize başvuru prosedürüne uyması gerektiği belirtildi.

Vizesiz geçiş uygulamasının yürütüldüğü Elektronik Seyahat Yetkilendirme (ETA) Sistemi'nin geliştirme ve uygulama sürecinde olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Vize gerektiren ülkelerden Kenya'ya gelen tüm yolcular, ETA sistemi yürürlüğe girene kadar her zamanki gibi vize başvurusu yapmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vizesiz giriş uygulamasının başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kenya, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırmasıyla 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığı kazanmalarının 60'ıncı yılı dolayısıyla 12 Aralık'ta düzenlenen törende 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Kenya, Vize, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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