Kepez'de Çöp Ev Temizliği Gerçekleşti

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Kepez'de çöp ev temizliği

ANTALYA - Kepez'de bir evde toplanan ve hurdalardan oluşan çöp birikintileri, gelen şikayetler üzerine polis, Kepez Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri tarafından toplandı.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, çevreyi kirletip pis koku yayan yabancı uyruklu sakinlerin evlerinde biriktirdikleri atıkları polis kontrolünde topladı. Ünsal Mahallesindeki vatandaşlar, müstakil evlerde ikamet eden hurda toplayıcılarının biriktirdiklerinin halk ve çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde belediyeye şikayet ve ihbarlarda bulundu.

Polis kontrolünde temizlik yapıldı

Kepez Belediyesi Çevre Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, mahallenin 7 farklı adresinde yaptığı tespit sonucunda, 'gece kondu mesken evinizin bahçesinde depolamış olduğunuz hurda ve benzeri malzemeleri bulunduğu yerden kaldırmanız gerekli görülmüştür' yazısıyla ihtarname verdi. Tebliğ edilen ihtarnameye rağmen atıkların toplanmaması üzerine, belediye ekipleri polis eşliğinde harekete geçti.

Ev sahiplerinden izinsiz şekilde atık madde toplayarak oluşturulan çöp evlere giden belediye ekipleri, isimlerini vermek istemeyen muhataplarının tepkileriyle karşılaştı. Çöplerinin temizlenmesinin önüne geçmeye çalışan gece kondu sakinleri direnmeye çalıştı. Hurdacılar, polisin devreye girmesiyle geri çekilmek zorunda kaldı.