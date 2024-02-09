Kepez'te yapılan denetlemelerde şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kepez'te yapılan denetlemelerde şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi

Kepez\'te yapılan denetlemelerde şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi

Kepez ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde 16 işletme kontrol edildi. Denetlemelerde 2 bin 180 kişi ve 440 araç incelendi. Denetlemeler sonucunda aranan 16 şüpheli yakalanırken, bir adet av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir iş yerine 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

09.02.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez ilçesinde polis ekiplerince umuma açık yerlerde denetleme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 işletmede yapılan uygulamada 2 bin 180 kişi ve 440 araç denetlendi.

Uygulamada aranan 16 şüpheli yakalanırken, bir adet av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir iş yerine de "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Kepez, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'te yapılan denetlemelerde şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:10:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez'te yapılan denetlemelerde şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement