Kepsut\'taki Orman Yangınına Takviye Ekipler Sevk Edildi

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TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı,13 hizmet aracı, 5 dozer, 1 greyder ve 1 treyler ile de karadan müdahale ediliyor. Diğer kurumların da destek verdiği yangın bölgesinde toplam 98 araç ve 230 personel görev yapıyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,