Kerala'da Konteyner Gemisinde Patlama

YENİ DELHİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Kerala eyaleti açıklarında pazartesi günü patlama yaşanan konteyner gemisindeki mürettebat arasında 6'sı Çin'in Taiwan bölgesinden olmak üzere toplam 14 Çinlinin bulunduğu doğrulandı.

Çin'in Hindistan Büyükelçiliği tarafından salı günü yapılan açıklamada an itibarıyla Çin'in Taiwan bölgesinden olan 2 kişiden hala haber alınamadığı belirtildi.

Büyükelçilik sözcüsü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dakik ve profesyonel kurtarma çabaları için Hindistan Donanması ve Mumbai Sahil Güvenliği'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının başarılı olmasını temenni ettiklerini belirten sözcü, yaralılara acil şifalar diledi.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi, pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında 22 mürettebatlı Singapur bandıralı konteyner gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Hint medyasında yer alan haberlerde geminin, cumartesi günü Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'dan ayrıldığı ve salı günü Hindistan'ın Mumbai kentine varmasının beklendiği bildirildi.