Kerimcan Durmaz Tahliye Oldu

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Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları hazır bulundu. Durmaz'ın ailesi ve arkadaşları, duruşmayı salonun dışından izledi.

Kimlik tespitinde lise mezunu ve sanatçı olduğunu belirten Durmaz, aylık gelirini 500 bin lira olarak beyan etti.

Durmaz savunmasında, bir gün menajeri Tayfun Fişek'in, Malta'daki bir gece kulübünde sahne alması için teklif getirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı için Malta'da içerik çekebileceğini düşündüğünden teklifi kabul ettiğini anlatan Durmaz, "Sahne performanslarıma genelde ekibimle birlikte giderim. Ekibimin Şengen vizesi bitmişti bu yüzden Malta'ya arkadaşım Samet Liçina ile gittik. Orada vlog çektim. Sahne alacağım akşam görevliler beni bir yere götürdü. Bu görevlilere, sahnemin arkasındaki ekrana yansıtmaları için adımın logolarının yer aldığı bir usb bellek verdim." dedi.

Durmaz, programın sonlarına doğru arkasındaki ekrana görevlilere verdiği bellekte bulunmayan, yasa dışı bahis reklamlarının yansıtıldığını, bunları sonradan mekanın sosyal medya hesabında gördüğünü öne sürdü.

Sahnedeyken reklamları görmediğini iddia eden Durmaz, "Ekibim benimle birlikte gelseydi ve yasa dışı bahis reklamlarını görseydi mutlaka müdahale ederdi." ifadesini kullandı.

Sahne performanslarında kendisine şampanya gönderildiğini ancak o gün istediği markanın gelmediğini anlatan Durmaz, şampanya markasını söyleyerek, "Hani casinolar falan." dediği için yasa dışı bahsi teşvik etmekle suçlandığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Durmaz, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kerimcan Durmaz'ın menajeri Tayfun Fişek, vizesi olmadığı için Malta'ya gidemediğini söyledi.

Sanık avukatları ise Durmaz'ın görselleriyle X hesabında yasa dışı bahis reklamı içerikli paylaşımların habersiz ve izinsiz yapıldığını iddia ederek, bu paylaşımlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

İfadelerin ve taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan hakim, Kerimcan Durmaz'ın tutuklu kaldığı süreyi, üzerine atılı suçun vasıf ve dosya kapsamını dikkate alarak tahliye kararı verdi.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir internet sitesinde "Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edildi" başlıklı haberin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Durmaz'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan, yasa dışı bahis ile kumar niteliğinde olan siteler-uygulamaların reklam filminde oynadığının tespit edildiği aktarılan iddianamede şu ifadeler dikkati çekiyor:

"Toplumu, bir nevi dijital uyuşturucu niteliğine haiz yasa dışı bahis ve kumardan korumak adına gerekli yasal düzenlemeler ve bilgilendirici mahiyette çalışmalar yapılmasına karşın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın haline gelen dijital uyuşturucu ile mücadelede devletin tüm erk ve organları ile eş güdümlü olacak şekilde, toplumun da bütün fertleri ile bu mücadeleye destek vermesi neticesinde olumlu sonuç alınması ihtimali varken, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan, herkes tarafından tanınan ve büyük kitleye hitap eden şüpheli Kerimcan Durmaz'ın eyleminin bu gerekçelerle vahamet arz ettiği anlaşılmıştır."

İddianamede Durmaz'ın, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği anlatılarak, zincirleme şekilde "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.