Kerkük'te DEAŞ Sığınağı İmha Edildi - Son Dakika
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Kerkük'te DEAŞ Sığınağı İmha Edildi

Kerkük\'te DEAŞ Sığınağı İmha Edildi
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Irak Hava Kuvvetleri, Kerkük kırsalında DEAŞ'a ait bir sığınağı hava saldırısıyla imha etti.

Irak'ın Kerkük kentinin kırsalında terör örgütü DEAŞ'a ait bir sığınağın hava saldırısıyla imha edildiği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları örgüte ait sığınağı bombaladı.

Operasyonun terör örgütünün kalıntılarının takibine yönelik istihbarat çalışmalarının devamı kapsamında yapıldığı ifade edilen açıklamada, Kerkük Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Zegetun bölgesinde örgüt mensuplarının bir sığınak içerisindeki hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarıyla belirlenen hedefe iki başarılı hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırılarda sığınağın tamamen imha edildiği ve içeride bulunan tüm terör örgütü mensuplarının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ölenlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık üç yıl süren çatışmaların ardından 10 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı "zafer" kazanıldığını ilan etmişti.

Ancak terör örgütü, ülkenin kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde hücre yapılanmaları üzerinden zaman zaman saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Irak güvenlik güçleri de örgütün kalıntılarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Kerkük, Terör, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ Sığınağı İmha Edildi - Son Dakika

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