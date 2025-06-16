Kerkük\'te İran Destek Gösterisi

Irak'ın Kerkük kentinde, Şii Nuceba Hareketi'nin çağrısı üzerine İran'a destek gösterisi yapıldı.

Kerkük kent merkezindeki İhtifalat bölgesinde toplanan kalabalık, İran lehine sloganlar atarken İsrail'i kınadı.

Göstericiler, Irak hükümetinden ülkede hala varlık gösteren Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkarılmasını ayrıca, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği başta olmak üzere tüm diplomatik temsilciliklerinin kapatılmasını istedi.

Bağdat'taki Yeşil Bölge önünde de dün ve bugün Şii milis grupların destekçileri benzer gösteriler düzenlemişti.

Irak güvenlik güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliğine baskın düzenleme ihtimaline karşı Yeşil Bölge'yi araç trafiğine kapatmıştı.