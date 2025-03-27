Kerkük'te Kadir Gecesi Coşkusu - Son Dakika
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Kerkük'te Kadir Gecesi Coşkusu

Kerkük'te Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde dualar ederek barış dileğinde bulundu.

27.03.2025 07:06
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Irak'ın Kerkük kentinde Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu.

Tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan ve Selçuklu döneminden kalan Kerkük Ulu Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında dualar okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecesi'nde camiye gelen Kerküklüler, yatsı ve teravih namazlarının ardından dualar etti.

AA muhabirine konuşan Kerkük Ulu Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Nurettin, ülkeye huzur ve barışın gelmesi, dünyadaki savaşların sona ermesini temenni etti.

"Kadir Gecesi'nin bölgemize ve Irak'a barış ve huzur getirmesi için Cenab-ı Hak'a dua ediyoruz." diyen Nurettin, özellikle Gazze'deki saldırının durmasını diledi.

Cemaate konuşan Kerkük Ulu Camisi İmam ve Hatibi Yardımcısı Muhammet Nurettin de tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladıklarını belirterek, "Cenab-ı Hak'tan, Kadir Gecesi'nin memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyoruz." dedi.

Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Ulu Cami'ye gelen cemaate lokum ve tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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